Seit dem Sieg von Michael Schumacher 2006 hat Ferrari kein Formel-1-Rennen im „Autodromo Enzo e Dino Ferrari“ in Imola mehr gewonnen. WM-Spitzenreiter Charles Leclerc soll am Wochenende die lange Durststrecke beenden. Der Franzose hat mit dem aktuellen Ferrari nicht nur das schnellste Auto im Formel-1-Zirkus in seinen Händen, er wird am Wochenende auch von einer Welle der Begeisterung getragen. 100.000 Tifosi werden in Imola beim Ferrari-Heimspiel die Scuderia anfeuern.