Wenn die Papierform nicht unter die Räder kommt, wird Lewis Hamilton am kommenden Sonntag beim Großen Preis der Türkei in Istanbul (Start um 11.10 Uhr) drei Rennen vor Saisonende seinen siebenten Formel-1-WM-Titel in die Mercedes-Box bringen. Kommt der 35-jährige Engländer vor Teamkollege Valtteri Bottas ins Ziel – was seiner Angewohnheit entspricht –, holt er auch in dieser Statistik Rekord-Weltmeister Michael Schumacher ein.