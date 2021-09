Im Regen raste Hamilton zum 100. Grand-Prix-Sieg

Im Nieselregen von Sotschi stand gestern Lewis Hamilton als der große Gewinner da. Der Mercedes-Superstar fing am Sonntag nach einem späten Reifenwechsel kurz vor Schluss noch den lange Zeit führenden McLaren-Piloten Lando Norris ab und schaffte tatsächlich den 100. Grand-Prix-Triumph. Mit diesem Jubiläumserfolg übernahm der Brite auch wieder die WM-Führung in der Formel 1.

"Es hat lange gedauert bis zu diesem Sieg", freute sich Glückspilz Hamilton, der vor Sotschi in zehn Rennen nur ein Mal gewonnen hatte. Der von Platz vier gestartete Weltmeister wechselte im Gegensatz zu Norris kurz vor Schluss auf Intermediate-Reifen und stellte so den Sieg noch sicher. Norris wurde nur Siebenter. Der nach einem Motorenwechsel als 20. und Letzter gestartete Max Verstappen, der ebenfalls auf Intermediates umgesteckt hatte, rettete noch Platz zwei.

Der 15. Saisonlauf begann mit einer außergewöhnlichen Startaufstellung, nachdem sich im Slick-Poker des verrückten Regen-Qualifyings Norris, Carlos Sainz (Ferrari) und George Russell (Williams) die ersten drei Plätze gesichert hatten und damit erstmals seit Monza 2012 kein Red Bull oder Mercedes in der ersten Reihe zu finden war.

Beim Start selbst kam Sainz am besten weg, der auf den 900 Metern zur ersten Kurve den Windschatten optimal ausnützte. Doch in Runde 13 quetschte sich Norris dank DRS an Sainz vorbei in Führung, mit Daniel Ricciardo im zehn Sekunden "langen" Schlepptau ergab sich nach 20 Runden sogar eine McLaren-Doppelführung vor Hamilton und Sergio Perez. McLaren verpatzte aber den Undercut beim Australier, der sich beim jüngsten Monza-Sieg vor Norris durchgesetzt hatte.

Wolff als Prophet

Hamilton und der schon auf Platz sechs vorgestoßene Verstappen gingen gleichzeitig in der 27. Runde an die Box. Norris blieb am längsten draußen. Nach den Stopps aller Spitzenfahrer ging es mit einer Führung von Norris vor Hamilton in die zweite Rennhälfte. "Lewis, du kannst dieses Rennen gewinnen", funkte Wolff an seinen Star-Piloten.

Verstappen hingegen fiel zurück und konnte mit dem Verfolgerfeld nicht mehr mithalten. Vorne konterte Norris gegen Hamilton, neun Runden vor Schluss fielen die ersten Regentropfen. Beide Fahrer weigerten sich, Regenreifen aufzuziehen. Hamilton folgte der Mercedes-Anordnung dann aber doch und überholte so Norris. Auch Verstappen zog dann noch an den restlichen Konkurrenten vorbei auf Rang zwei.