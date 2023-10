Im japanischen Regen ging für Marc Marquez die Sonne auf

Jorge Martin rückte dank seines Siegs am Sonntag beim MotoGP-Rennen von Motegi in der Fahrer-WM bis auf drei Punkte an Francesco Bagnaia – der Titelverteidiger wurde in Japan Zweiter – heran. Die wahrscheinlich größte Überraschung des Wochenendes lieferte allerdings Marc Marquez: Der spanische Serienweltmeister, der heuer mehr Stürze als Spitzenresultate fabrizierte, holte als Dritter seinen ersten Podestplatz seit dem Australien-Grand-Prix im Vorjahr. "Das war wichtig, wir haben die ganze Saison darauf gewartet", sagte der 30-Jährige, dem Platz drei ausgerechnet beim Heimrennen seines Teams Respol Honda gelang. Allzu überschwänglich fiel die Freude beim einstigen Dominator jedoch nicht aus, weil er genau wusste, bei wem er sich zu bedanken hatte: "Wir konnten Profit aus dem Wetter schlagen."

Ein Wolkenbruch nach dem Start würfelte das Feld, das fast vollständig auf die Ersatzräder mit Regenreifen umstieg, gehörig durcheinander. Bei rutschigen Verhältnissen spielte Marquez seine ganze Klasse aus, holte Platz um Platz auf. "Anfangs hatte ich zu kämpfen, dann habe ich meine Reifen geschont und angefangen zu attackieren, als der Regen richtig stark wurde. Da wurde ich schneller und schneller." Einen zwischenzeitlichen Rückfall machte er wieder wett, ehe das Rennen in der 13. Runde wegen zu heftigen Regens schließlich abgebrochen wurde. Bemühungen, den Grand Prix noch einmal neu zu starten, blieben erfolglos.

Auf die Frage, ob bei Honda nun mit besseren Resultaten zu rechnen sei, entgegnete Marquez mit einem klaren "Nein". Zu außergewöhnlich waren die Bedingungen.

Außergewöhnlich war auch der Siegesjubel Martins, der sich nach der Verkündung des Rennabbruchs zunächst ärgerte. Erst als er auf dem Weg in die Box erfuhr, dass er als Sieger feststeht, freute sich der 25-Jährige entsprechend. "Es war einfach zu gefährlich, weiterzufahren. Zum Glück sind alle gesund geblieben", sagte der Ducati-Fahrer später.

Bester KTM-Pilot wurde Jack Miller als Sechster. Brad Binder schied nach Platz zwei im Sprint früh aus.

