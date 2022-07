Einen Tag nach seiner ersten Poleposition hat Ferrari-Pilot Carlos Sainz gestern in seinem 150. Grand Prix auch seinen ersten Sieg in der Formel 1 unter Dach und Fach gebracht. Der Spanier setzte sich nach einem außergewöhnlichen Großen Preis von Großbritannien in Silverstone vor Sergio Perez im Red Bull und dem groß auftrumpfenden Lokalmatador Lewis Hamilton im Mercedes durch. Weltmeister Max Verstappen kam nicht über Rang sieben hinaus, behielt aber die WM-Führung.