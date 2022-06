Im Motorrad-WM-Zirkus geht es derzeit Schlag auf Schlag. Kaum war der Grand Prix von Italien in Mugello letzten Sonntag im Ziel, zog der Tross nach Barcelona weiter, wo am Sonntag (ab 11 Uhr, live ServusTV) Saisonlauf Nummer neun ansteht. Ex-Weltmeister Marc Marquez ist am Circuit de Catalunya nach einer weiteren Operation diese Woche am lädierten rechten Arm der große Abwesende.