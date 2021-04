Herausforderer Verstappen erlitt einen Dämpfer

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat vor dem zweiten Saisonrennen der Formel 1 am Sonntag in Imola (15 Uhr, live auf ORF eins) einen kleinen Dämpfer kassiert. Im gestrigen zweiten Training musste der Niederländer seinen Red Bull nach nur fünf Runden mit technischen Problemen abstellen. Das Mercedes-Duo gab dagegen den Ton an: Valtteri Bottas war mit knappem Vorsprung auf Weltmeister Lewis Hamilton zweimal der Schnellste.

"Es läuft bedeutend besser als in Bahrain. Die niedrigen Temperaturen haben uns geholfen, ich bin wirklich glücklich", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff danach – was Red Bull nicht von sich behaupten konnte. Der Zwischenfall warf erneut Fragen über die Zuverlässigkeit des zweifellos schnellen Red Bull auf. Ein Antriebswellen-Problem stoppte Verstappen, das kostete den ersten Herausforderer der Mercedes-Armada auch wertvolle Zeit für die Vorbereitung auf Qualifying und Rennen. Im ersten Training war der Niederländer mit 58 Tausendstelsekunden Rückstand auf Bottas Dritter gewesen. Der Finne wiederum war in der ersten Session 41 Tausendstel schneller als Hamilton, in der zweiten sogar nur eine Hundertstel.

Einen guten Eindruck hinterließ Ferrari beim Heimspiel mit Rang vier für Carlos Sainz (1:15,834) und fünf für Charles Leclerc (1:16,371). Leclerc crashte allerdings kurz vor dem Ende des Trainings nach einem Fahrfehler. Starker Dritter war der Franzose Pierre Gasly im AlphaTauri (1:15,629).

Am Vormittag musste das Training auch für gut 20 Minuten unterbrochen werden, nachdem sich Sergio Perez und Esteban Ocon ins Gehege gekommen waren. Der Mexikaner hatte am Red Bull einen Reifenschaden zu beklagen, der Franzose im Alpine den Bruch der vorderen Radaufhängung. Beide Piloten blieben unbeschadet.

Sebastian Vettel hatte zu Beginn seines zweiten Rennwochenendes noch immer mit seinem Aston Martin zu kämpfen. Teamchef Otmar Szafnauer sieht den Deutschen dennoch auf einem guten Weg. "Je mehr er fährt, desto besser wird es für ihn."

Freies Training für den GP von Imola: 1. Session: 1. Bottas (Fin) Mercedes 1:16,564 (230,818 km/h), 2. Hamilton (Gb) Mercedes +0,041 Sek., 3. Verstappen (Ned) Red Bull-Honda +0,058, 4. Leclerc (Mon) Ferrari +0,232, 5. Gasly (Fra) AlphaTauri-Honda +0,324, 6. Sainz (Sp) Ferrari +0,324; 2. Session: 1. Bottas 1:15,551 Min. (233,913 km/h), 2. Hamilton +0,010 Sek., 3. Gasly +0,078, 4. Sainz 0,283, 5. Leclerc +0,820, 6. Perez (Mex) Red Bull-Honda +0,860.