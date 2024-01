Heinz Kinigadner: "Mir fällt kein gefährlicherer Sport ein"

Die Rallye Dakar lässt ich nicht los: Nach seiner aktiven Zeit ist Heinz Kinigadner als Berater und Markenbotschafter von KTM nach wie vor in der Offroad-Szene präsent. Bis 19. Jänner ist der Fokus des 63-jährigen Tirolers auf die Rallye Dakar in Saudi Arabien gerichtet. Seine Stimmung vor dem Start am Wochenende schwankt zwischen Zuversicht und Unbehagen.

OÖN: Für das KTM-Team liegt die Latte bei der Dakar-Rallye wie immer sehr hoch. Als Titelverteidiger und ehemaliger Seriensieger ist man fast zum Siegen verdammt. Geht sich das heuer aus?

Heinz Kinigadner: Wie immer ist bei der Dakar sehr viel möglich, da sind Prognosen schwer zu treffen. Honda hat sehr viel investiert, um uns das Leben schwer zu machen.

Wer sind ihre Hoffnungsträger?

Toby Price ist in sehr guter Form, Sam Sunderland ist zwar fit, er war aber beim schweren Unfall von Matthias Walkner dabei. Ich hoffe, das hat er weggesteckt und her hat keinen Knacks bekommen.

Ist es vernünftig, bei der Dakar zu starten, wenn man mental nicht ganz auf der Höhe ist?

Bei dieser Thematik tue ich mich schwer. Irgendwie hoffe ich, dass die Leute das Hirn einschalten und nicht zu viel riskieren. Gleichzeit muss man ehrlich zugeben, dass du nichts gewinnen wirst, wenn du nicht an das absolute Limit gehst. Und für die Fahrer, die dazu bereit sind, wird die Dakar verdammt gefährlich.

In den vergangenen Jahren wurde an vielen Schrauben gedreht, um das Risiko runterzufahren. Braucht es noch mehr?

Es gibt technische Lösungen wie den immer besser funktionierenden Airbag, der schon sehr viele schlimme Verletzungen verhindert hat. Das Limit bei Tempo 160 ist jetzt nicht so hilfreich, weil die meisten schlimmen Stürze nicht auf dem Highspeed-Passagen passieren, sondern rund um Tempo 100. Alle Dakar-Sieger, die in unserem Team fahren, haben schon Oberschenkelbrüche hinter sich. Das bedeutet: die Einschläge bei dieser Sportart sind einfach heftig. Mir fällt kein gefährlicher Sport ein, als eine Dakar-Rallye mit dem Motorrad zu fahren.

Ihr Neffe Tobis Ebster ist zum ersten Mal am Start, was geben Sie ihm mit?

Ich hab da ein ungutes Gefühl. Wenn er es in seiner Karriere weiterbringen will, dann muss er aufzeigen und fest Gas geben. Das kann er von mir aus beim Prolog, der nicht besonders lang ist. Aber auf den echten Etappen soll er zuerst einmal versuchen, einen Rhythmus zu finden. Eines Tages wird er dann auf der Strecke einen der ganz schnellen Leute treffen. Da kann er es ja versuchen, sich bei so einem anzuhängen.

Zuletzt wurde Matthias Walkner ein Opfer des hohen Berufsrisikos. Glauben Sie, dass er noch einmal die Dakar fahren wird?

Ich hab den Hiasi schon so oft liegen gesehen, der musste so brutale Schläge einstecken und arge Schmerzen aushalten. Ich glaube, das hinterlässt auch im Kopf Spuren. Ob er noch einmal mental so frei und unbelastet sein wird, eine Dakar zu bestreiten? Die Frage wird der Hiasi beantworten müssen. Was ich mir vorstellen kann, ist den Matthias bei der Dakar in einem Auto am Start zu sehen. Da hat er einen Schalensitz und einen Überrollkäfig um sich. Als Motorradfahrer bringt er beim Navigieren eine Qualität mit ins Spiel, die vielen Rennfahrern im Auto fehlt. Meines Erachtens wäre der Matthias geradezu prädestiniert für einen Dakar-Start im Auto.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christoph Zöpfl Leiter Sportredaktion Christoph Zöpfl