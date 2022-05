Heimtriumph für Bagnaia

Nach seinem bitteren Ausfall zuletzt in Le Mans gewann der Italiener in Mugello vor dem WM-Führenden Fabio Quartararo (Yamaha) und Aleix Espargaro (Aprilia). Enea Bastianini stürzte ebenso wie die zwei Suzuki-Piloten. Ex-Weltmeister Marc Marquez, der sich heute einer weiteren Operation am rechten Arm unterziehen muss, kam an die zehnte Stelle, noch vor Pole-Setter Fabio Di Giannantonio (Ducati). Jorge Martin stellte mit 363,6 km/h übrigens einen neuen Topspeed-Rekord auf.

KTM hat derzeit nur in den zwei kleineren Klassen wirklich Freude, nachdem gestern Brad Binder als Siebenter bester Oranger in der MotoGP wurde. Das spanische Riesentalent Pedro Acosta feierte dagegen seinen ersten Sieg in der mittleren Kategorie und machte sich damit vier Tage nach seinem 18. Geburtstag zum jüngsten Moto2-Sieger überhaupt. In der Moto3 profitierte WM-Leader Sergio Garcia, auf einem Bike der KTM-Tochter GasGas unterwegs, von einer Strafe für Teamkollege Izan Guevara, der als eigentlicher Rennsieger nach "Track Limits"-Überschreitung auf Rang zwei zurückversetzt wurde. Das nächste Rennen folgt bereits kommendes Wochenende in Barcelona. (fei)