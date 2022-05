"Müsste die WM auf ein Rennen reduziert werden, es müsste Monte Carlo sein", brachte es einst der dreimalige Formel-1-Weltmeister Jackie Stewart auf den Punkt. Die 67 bisher ausgetragenen Grands Prix durch die Häuserschluchten des Fürstentums haben maßgeblichen Anteil an der Legendenbildung der Königsklasse des Motorsports. Am Sonntag hat das Fürstenpaar in seiner Loge Sieger Sergio Perez mit dem ewig gleichen Satz – "Ich bin froh, dass Sie es sind" – gratuliert, nun scheint die Zukunft des Rennens aber ungewisser denn je.

Unter dem traditionsbewussten wie konservativen Bernie Ecclestone galt der Klassiker an der Cote d’Azur noch als nicht wegzudenken. Das ging sogar so weit, dass Monaco eine deutlich geringere Antrittsgebühr als andere GP-Ausrichter an die Formel 1 überweisen musste. Seit 2017 das US-Unternehmen Liberty Media die Rennserie übernahm, weht allerdings ein anderer Wind. Um Inszenierung und Spektakel stärker hervorzustreichen, werden notfalls Traditionen geopfert.

Nicht mehr zeitgemäß

Der Vertrag zwischen der Formel 1 und dem Automobilclub Monaco läuft mit dem morgigen Rennen aus, und es gibt nicht wenige, die bezweifeln, dass der Stadtkurs in das nunmehrige Anforderungsprofil einer modernen Strecke passt. "Wenn Monaco als neue Strecke aufgenommen werden sollte und sie sagen: Wir haben die geringste Antrittsgebühr von allen Strecken und ihr geht dorthin, wo ihr nicht überholen könnt – niemals würde Monaco in den Rennkalender kommen", führt Red-Bull-Teamchef Christian Horner aus. Sein Haas-Pendant Günther Steiner sieht es ähnlich: "Wir können nicht in der Vergangenheit leben." Ein Rennen, in dem man nicht überholen kann, sei Blödsinn, sagt der Schweizer Ex-Pilot Marc Surer.

Zudem steigt der Konkurrenzdruck. Der neue Stadtkurs in Saudi-Arabien bot trotz aller menschenrechtlicher und politischer Diskussionen um den Austragungsort Spektakel pur. Miami feierte heuer Premiere, Las Vegas wird 2023 dazukommen.

Man müsse sich das Streckenlayout ansehen, sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Die Formel 1 ist wichtig für Monaco und Monaco ist wichtig für die Formel 1. Monaco muss die neuen Realitäten annehmen, wofür der Sport heute steht, und die Auswirkungen, die er auf die Welt hat. Und gleichzeitig wird Monaco in der Formel-1-Community immer als etwas Besonderes respektiert werden. Aber niemand sollte das als selbstverständlich ansehen."

Mit einer Monaco-Tradition hat Liberty Media bereits gebrochen: Die Formel 1 trainierte nicht wie hier üblich am Donnerstag, sondern erst am Freitag.