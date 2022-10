Hamilton: "Werden einen Deal machen"

Lewis Hamilton lässt keinen Zweifel an seiner langfristigen Zukunft in der Formel 1. "Wir werden einen weiteren Deal machen", sagte der Rekordweltmeister in einem Interview vor dem Grand Prix von Mexiko am kommenden Sonntag (21 Uhr, live auf ServusTV).

"Wir werden uns in den nächsten Monaten zusammensetzen und darüber diskutieren, würde ich sagen. Mein Ziel ist es, weiterhin bei Mercedes zu sein." Hamiltons Vertrag mit Mercedes läuft Ende des nächsten Jahres aus. Der siebenmalige Weltmeister wechselte zur Saison 2013 als Nachfolger von Michael Schumacher von McLaren zu den "Silberpfeilen". Zuletzt hatte der 37-jährige Engländer in einem Gespräch mit Teamchef Toto Wolff erklärt, noch weitere fünf Jahre in der Formel 1 in sich zu haben.

Hamilton wartet heuer noch auf seinen ersten Saisonsieg, es wäre ein Novum in der langen Karriere des Briten, dass er in einem Jahr keinen Grand Prix für sich entscheiden kann. In Austin in Texas war er zuletzt mit Rang zwei bereits nahe dran.

Verstappen will Rekord alleine

Red Bull Racing hatte zuletzt in den Vereinigten Staaten mit dem 90. Erfolg in der Königsklasse den fünften Konstrukteurstitel in der Weltmeisterschaft fixiert. Weltmeister Max Verstappen stellte mit seinem 13. Saisonsieg auch die Jahres-Bestmarke von Michael Schumacher und Sebastian Vettel ein. In Mexiko hat der Niederländer den ersten von drei Matchbällen auf den alleinigen Saisonrekord. "Diese Marke spornt mich riesig an", sagt Verstappen.