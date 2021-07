Hamilton verlängerte bei Mercedes um zwei Jahre

Das gab das Team am Samstag in Spielberg im Rahmen des Grand Prix von Österreich bekannt. Der aktuelle Einjahres-Vertrag des siebenfachen Weltmeisters aus England wäre dieses Jahr abgelaufen. "Es ist aufregend, dass wir die Partnerschaft um zwei Jahre verlängern. Wir haben gemeinsam viel erreicht, aber es gibt noch viel zu erreichen. Auf und abseits der Piste", sagte der Brite (36).

Hamilton fährt schon seit 2013 für den deutschen Autobauer und wird damit insgesamt mindestens elf Jahre für das Werksteam im Einsatz gewesen sein. Zu Beginn dieses Jahres hatte der Gewinner von 98 Grand-Prix-Rennen seinen Vertrag nur um eine Saison verlängert. Im Blick hat Hamilton nun offenbar die umfassenden Regeländerungen in der Formel 1 im kommenden Jahr: "Wir stehen am Anfang einer neuen Fahrzeug-Ära, die gleichzeitig herausfordernd und aufregend sein wird, und ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, was wir noch alles gemeinsam erreichen werden."

Sechs seiner sieben WM-Titel hat Hamilton für Mercedes gewonnen und könnte in dieser Saison als erster Formel-1-Pilot überhaupt zum achten Mal Champion werden. Vor dem neunten von 23 Saisonläufen an diesem Sonntag (15.00 Uhr/ServusTV, ORF, Sky) in Österreich liegt er in der Gesamtwertung aber mit 18 Punkten Rückstand hinter Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf dem zweiten Platz.

"Zum Beginn der neuen Formel 1-Ära ab der Saison 2022 kann ich mir keinen besseren Fahrer im Team wünschen als Lewis", sagte Toto Wolff, Motorsportchef bei Mercedes: "Seine Erfolge in diesem Sport sprechen für sich selbst und mit seiner Erfahrung, seinem Speed und seiner Rennintelligenz erreicht er den Gipfel seiner Leistungsfähigkeit."

Während Hamilton damit die Spekulationen über seine Motorsport-Zukunft beendete, ist nach wie vor offen, wer 2022 sein Teamkollege sein wird. Der Vertrag des Finnen Valtteri Bottas läuft am Ende der Saison aus und wurde noch nicht verlängert. Ein Kandidat ist Williams-Pilot George Russell.