Hamilton über volles Haus zwiegespalten

Erstmals inmitten der Corona-Pandemie werden an einem Grand-Prix-Wochenende die Zuschauerränge restlos voll sein. Komplett ausverkauft, verkündeten die Veranstalter. Rund 140.000 Besucher werden allein am Rennsonntag (16 Uhr/live ORF 1, Sky) ins "Home of British Motor Racing" strömen.

Die Formel 1 feiert die Rückkehr der Massen als fantastische Nachricht. Das Unbehagen angesichts steigender Corona-Infektionen rast aber mit – auch bei Mercedes-Mann Lewis Hamilton. "Ich bin hin- und hergerissen", räumte der Rekordweltmeister bereits ein.

Vorgestellt wurde gestern in Silverstone ein erstes Testmodell der neuen Rennwagen-Generation. Der Bolide mit 18-Zoll-Reifen und einer vereinfachten Aerodynamik soll weniger aggressive Luftverwirbelungen zur Folge haben und damit das Hinterherfahren erleichtern.

"Im Zusammenspiel werden die neuen Aerodynamik-Regeln und die finanziellen Regeln in Form der Kostenobergrenze den Boden für eine ausgeglichenere Weltmeisterschaft bereiten", sagt Formel-1-Direktor Ross Brawn.