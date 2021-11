Hamilton: "Bleibe dran"

Zwei Rennen stehen noch im Formel-1-Kalender 2021, zwei Piloten sind im Duell um den Titel fast auf Augenhöhe unterwegs: Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercedes) hat mit einem Sieg am Sonntag in Katar seinen Rückstand auf Max Verstappen (Red Bull) auf acht Punkte verkürzen können und scheint vor dem Saisonfinale das Momentum auf seiner Seite zu haben. Der 36-jährige Brite, der bereits sieben WM-Titel auf seiner Visitenkarte stehen hat, wirkte nach dem Erfolg allerdings eher konzentriert als euphorisiert. "Es gibt keinen Grund für eine Party. Ich halte den Kopf unten und bleibe dran."

Sein Herausforderer Verstappen hatte in Katar mit Platz zwei Schadensbegrenzung betrieben. "Sicher hat uns dieses Wochenende die Geschwindigkeit gefehlt", sagte der 24-jährige Niederländer, der rein theoretisch schon am 5. Dezember in Jeddah den Titel gewinnen könnte. Sollte Hamilton ausfallen, genügt ihm ein zweiter Platz. Gewinnt Verstappen in Saudi-Arabien, muss der Titelverteidiger mindestens Sechster werden, um die Entscheidung auf das letzte Saisonrennen am 12. Dezember in Abu Dhabi zu verschieben.

Mit derartigen Rechenaufgaben beschäftig man sich derzeit weder in der Red-Bull- noch in der Mercedes-Box, wo Teamchef Toto Wolff einmal mehr Hamilton in den höchsten Tönen lobte. "Wenn Widrigkeiten auftreten, ist er in der Lage, seine Superhelden-Kräfte zu mobilisieren", sagte der Wiener, für den jetzt schon feststeht: "Wer immer den Titel gewinnen wird, verdient den Sieg." Ob man Wolff am Saisonende an dieses Zitat erinnern wird müssen?