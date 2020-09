Hamilton auch in Mugello auf Pole Position

Der Weltmeister erzielte am Samstag im Qualifying von Mugello schon beim ersten Q3-Outing jene Bestzeit, die ihm 59 Tausendstel vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas zum 95. Mal die beste Startposition sicherte. Bottas wurde im Finish durch eine Gelbe Flagge um eine mögliche Bestzeit gebracht.

Hamilton steht zum siebenten Mal in dieser Saison und insgesamt bereits 95. Mal auf einer Formel-1-Pole. Die zweite Reihe bilden in Italien die beiden Red Bull von Max Verstappen und Alex Albon. Unterschiedlich lief es für die beiden Ferrari-Fahrer. Während Charles Leclerc als Fünfter in das 1.000 Ferrari-Rennen geht, musste sich Sebastian Vettel mit der 14. Zeit begnügen. Monza-Sensationssieger Pierre Gasly schied mit seinem AlphaTauri schon im Q1 aus.

Ergebnis im Qualifying:

Lewis HAMILTON Mercedes 1:15.144 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.059 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.365 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.810 Charles LECLERC Ferrari +1.126 Sergio PEREZ Racing Point +1.167 Lance STROLL Racing Point +1.212 Daniel RICCIARDO Renault +1.399 Carlos SAINZ McLaren +2.726



Out in Q2: Esteban OCON Renault Lando NORRIS McLaren Daniil KVYAT AlphaTauri Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing Sebastian VETTEL Ferrari Romain GROSJEAN Haas F1 Team



Out in Q1: Pierre GASLY AlphaTauri Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing George RUSSELL Williams Nicholas LATIFI Williams Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lewis Hamilton Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.