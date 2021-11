Habsburg gewann auch in Bahrain

"Ich kann es nicht glauben, was für ein Gefühl! Ich bin auf Wolke sieben", twitterte der Urenkel des letzten österreichischen Kaisers nach dem Erfolg. Für den Rennstall war es der zweite Sieg in Serie, zuvor war das Trio auch bei den prestigeträchtigen "24 Stunden von Le Mans" in der LMP2-Klasse ganz oben gestanden. Das bedeutet die Führung, der Vorsprung auf den ersten Verfolger, das Team Jota Sport, beträgt fünf Punkte. Das Finale findet am Samstag mit den "Acht Stunden von Bahrain" statt. Der Kurs und die Bedingungen sollten der Oreca-Mannschaft also liegen.