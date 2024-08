 Gustl Auinger: Der Österreich-Grand-Prix im Wandel der Zeit

Das Bild hat bei mir zu Hause einen absoluten Ehrenplatz. 1985 in meiner wohl besten Zeit am Salzburgring mit der Startnummer eins neben all den damaligen WM-Stars und hinter uns eine Mauer an zigtausenden Menschen. Es ist ein festgehaltener Beweis. Der Österreich-Grand-Prix hat immer schon die Massen bewegt. Das ist bis heute so geblieben, auch wenn sich sonst allerhand verändert hat, wie auch nun beim Heimrennen an diesem Wochenende auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg zu sehen ist.