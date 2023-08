Grand Prix in Spielberg: Ein Motorrad-Pensionist hat den größten Fanklub

Die Gegend um Spielberg hat sich dieser Tage wieder einmal in den größten Campingplatz Europas verwandelt. Das Rennwochenende der Motorrad-WM mit dem Großen Preis von Österreich am Sonntag als Höhepunkt (ab 11 Uhr, live auf ServusTV) zieht die Fans aus nah und fern in seinen Bann, an die 200.000 sind auch heuer wieder vor Ort mit dabei.