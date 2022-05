GP-Wochenende in Finnland erneut verschoben

Die Rennen der Straßen-WM und des MotoE-Weltcups, die am Wochenende vom 9. und 10. Juli geplant waren, finden auch in diesem Jahr nicht statt. Das teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die laufenden Arbeiten an der Rennstrecke und die geopolitische Situation in der Region - Russland liegt nur 100 km entfernt - machen eine Verschiebung aufs kommende Jahr notwendig. Auf dem neuen Rundkurs nordöstlich von Helsinki sollten die ersten WM-Rennen auf finnischem Boden seit 40 Jahren gefahren werden.