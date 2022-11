Gibt es auch eine Siegerehrung für den Ehrenbürger?

Lieber würde er wohl am Sonntag bei der Siegerehrung ganz oben stehen.

Seit seinem Debüt 2007 hat Hamilton in jeder Saison zumindest ein Rennen gewonnen. In diesem Jahr wartet der Mercedes-Pilot noch auf den erlösenden Triumph. Bei den jüngsten beiden Rennen in Mexiko und den USA war der 37-Jährige knapp dran, landete aber jeweils hinter Weltmeister Max Verstappen im Red Bull auf dem zweiten Platz. Im vergangenen Jahr hat er in Sao Paolo nach mehreren Aufholjagden einen beeindruckenden Sieg gefeiert. "Das war eines der besten Rennen meines Lebens", sagte Hamilton. Brasilien, die Heimat seines Idols Ayrton Senna, sei "ein wichtiger Teil meiner eigenen Geschichte", ergänzte er und erinnerte sich an 2008. "Hier habe ich meine erste Weltmeisterschaft gewonnen."

Preinings Premiere

Der Linzer DTM-Pilot Tommy Preining wird in Sao Paolo an der Seite von Ernst Hausleitner als Experte für den ORF seine Premiere geben. Schon am Samstag (20.30 Uhr) geht es im Sprintrennen um Punkte, das Rennen wird am Sonntag um 19 Uhr gestartet.