Geschenke gab es nur für den Renningenieur

NüRNBERG. "Die Führung in der Meisterschaft ist natürlich schön, aber es geht darum, nach dem letzten Saisonrennen im Oktober auf dem Hockenheimring ganz vorne zu sein." Für DTM-Spitzenreiter Thomas Preining, der am Sonntag auf dem Norisring in Nürnberg im Grello-Porsche seinen ersten Saisonsieg feierte, gilt die Devise "Nach dem Rennen ist vor dem Rennen". Darum gibt es für den Linzer, der nächste Woche 25 Jahre alt wird, auch keine Sommerferien.