Ganz großes Kino von Bagnaia im Spielberg-Krimi

Pole-Position, überlegener Sieg am Samstag im Sprint-Rennen und dann als i-Tüpfelchen noch der gestrige Triumph und die Wiederholung des Vorjahressieges beim Grand Prix von Österreich – Ducati-Pilot Francesco Bagnaia lieferte beim Motorrad-Krimi von Spielberg ganz großes Kino und eine absolut weltmeisterliche Darbietung. Der einzige, der sich zumindest ansatzweise in seinem Windschatten halten konnte, war KTM-Werksfahrer Brad Binder, der den Innviertlern beim Heimrennen zwei hervorragende zweite Plätze schenkte, während Teamkollege Jack Miller, der über fehlenden Grip monierte, nur auf Rang 15 fuhr.

Die abertausenden KTM-Fans machten auch Bagnaia fair die orange Mauer. Bild: GEPA pictures

Für den 26-jährigen "Pecco" Bagnaia war es der fünfte Erfolg im zehnten Saisonrennen, der insgesamt 26. Triumph sowie das 50. WM-Podium, für Ducati der bereits achte Sieg in der Steiermark seit der Rückkehr des Red-Bull-Rings in den Rennkalender im Jahr 2016. "Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, aber ich will nicht über die Weltmeisterschaft nachdenken", sagte der Titelverteidiger, der wie schon am Samstag im Sprint in überragender Manier unterwegs war. Weshalb die 28 Runden im steirischen Murtal diesmal relativ unspektakulär verliefen.

Auch KTM-Boss Stefan Pierer freute sich mit der Nummer zwei mit. Bild: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Für Binder war es dennoch ein Erfolgswochenende. "Brad hat wie ein Löwe gekämpft, Pecco ist einfach in Topform", lobte KTM-Teammanager Francesco Guidotti. Schon am Samstag hatte der Südafrikaner die Unterschrift unter einen neuen Vertrag bei den Orangen gesetzt, der ihn bis 2026 an das Werk bindet. Die Mission "Weltmeister-Titel" soll mit dem 28-Jährigen weiter voll in Angriff genommen werden. Weil WM-Ausrichter Dorna KTM nun endgültig kein fünftes und sechstes Motorrad für 2024 gibt, stellte man auch beim Zweierteam GasGas die Weichen für die Zukunft. Um den zweiten Platz neben dem 19-jährigen Aufsteiger Pedro Acosta müssen den Rest der Saison nun der nach schwerer Verletzung immer besser in Fahrt kommende Pol Espargaro und Augusto Fernandez wetteifern. Das erhöht den Druck auf beide empfindlich.

Marco Bezzecchi machte mit Rang drei Teamchef Valentino Rossi glücklich. Bild: APA/AFP/JURE MAKOVEC

Auch Ex-Branchenprimus Valentino Rossi hatte am Sonntag endlich Grund zum Jubeln. Sein VR46-Schützling Marco Bezzecchi machte da den Ärger vom Vortag vergessen, als er im Massencrash unverschuldet gleich in Kurve eins abgeräumt wurde. Gestern schaute für den jungen Italiener der dritte Rang heraus. Sechs Runden vor dem Ende ging er an Ducati-Kollege Alex Marquez vorbei.

Marquez-Poker ging auf

Apropos Marquez: Sein Bruder Marc sah als Zwölfter erstmals seit Malaysia 2022 wieder die Zielflagge eines Sonntag-Rennens. Der Ex-Weltmeister wagte es als einziger im Feld, mit dem weichen Hinterreifen zu fahren. Für den unzufriedenen Honda-Star zumindest ein kleiner Teilerfolg.

Dramatisches Moto3-Rennen an Öncü

Doch ein KTM-Heimsieg: In den kleineren Klassen feierte KTM in der Moto3 einen dramatischen Doppelsieg. Der Türke Deniz Öncü gewann nach einem Fotofinish um fünf Tausendstelsekunden vor WM-Spitzenreiter Daniel Holgado aus Spanien. Der Japaner Ayumu Sasaki (Husqvarna) war vor der oft schon entscheidenden letzten Kurve noch in Führung gelegen. In der Moto2 verpasste der Spanier Pedro Acosta, der bereits einen MotoGP-Vertrag bei KTM für die nächste Saison in der Tasche hat, als Zweiter beim Sieg des Italieners Celestino Vietti nur knapp einen weiteren Heimsieg. Die beiden Läufe zur MotoE wurden jeweils zur Beute des Italieners Mattia Casadei.

In den kleineren Klassen feierte KTM in der Moto3 einen dramatischen Doppelsieg. Der Türke Deniz Öncü gewann nach einem Fotofinish um fünf Tausendstelsekunden vor WM-Spitzenreiter Daniel Holgado aus Spanien. Der Japaner Ayumu Sasaki (Husqvarna) war vor der oft schon entscheidenden letzten Kurve noch in Führung gelegen. In der Moto2 verpasste der Spanier Pedro Acosta, der bereits einen MotoGP-Vertrag bei KTM für die nächste Saison in der Tasche hat, als Zweiter beim Sieg des Italieners Celestino Vietti nur knapp einen weiteren Heimsieg. Die beiden Läufe zur MotoE wurden jeweils zur Beute des Italieners Mattia Casadei. Punkte und Stürze: In den beiden Läufen zur WM-Talenteschmiede Red Bull Rookies Cup gab es für die zwei oberösterreichischen Fahrer im elitären Feld Licht und Schatten. Der Linzer Jakob Rosenthaler platzierte seine KTM am Samstag als 14. in den Punkten, am Sonntag ging er schon nach zwei Runden zu Boden. Wenig später war auch der Mühlviertler Leo Rammerstorfer, im ersten Rennen auf Rang 21, aus dem Rennen.

Hohe Promi-Dichte und ein KTM-Schlagzeuger

Die Stimmung auf dem Red-Bull-Ring erreichte gestern am Grand-Prix-Sonntag naturgemäß ihren Siedepunkt, und daran waren nicht nur die über 34 Grad Lufttemperatur schuld. Exakt 173.017 Zuschauer wohnten dem Motorrad-Fest in der Steiermark laut den Organisatoren dieses Jahr bei, darunter auch viele Prominente.

Heinz Kinigadner, Tobias Moretti Bild: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Schauspieler Tobias Moretti, Sänger Chris Steger, Ex-Skirennläufer Hans Knauß zog das Event mit den schnellsten Zweirad-Piloten der Welt genauso in den Bann wie den ehemaligen Surf-Weltmeister Robby Naish, Motocross-Legende Heinz Kinigadner, Speedway-Held Franky Zorn, Snowboard-Champion Benjamin Karl, Ex-ÖSV-Sportdirektor Toni Giger sowie Erfolgstrainer Ferdinand Hirscher und mit Helmut Marko auch die Red-Bull-Eminenz in Formel-1-Belangen.

Gab nur hier den Ton an: Jack Miller Bild: Lucas Pripfl Photography

Atemberaubend fanden sie auch die wilden Stunts von Bike-Trial-Fahrer Fabio Wibmer, der auf YouTube regelmäßig ein Millionenpublikum mit seinen gewagten Videos erreicht. Auch musikalisch ließen die Rennorganisatoren wie gewohnt keinen Wunsch offen. Die Folkshilfe heizte dem Publikum ein, als dann auch noch KTM-Werkspilot Jack Miller zum Schlagzeug griff, kochte die Stimmung über. Sänger Alexander Eder gab gestern die rockige Version der Nationalhymne vor dem Start der MotoGP zum Besten.

Eder sang die Hymne. Bild: GEPA pictures

Übrigens: Der Red-Bull-Ring bleibt auch kommendes Wochenende Nabel der Motorrad-Welt. Dann steigt das von der IG Formel Classic aus Behamberg organisierte 20. Rupert-Hollaus-Gedächtnisrennen, und viele Ex-Weltmeister geben sich die Klinke in die Hand.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dominik Feischl Dominik Feischl