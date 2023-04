Für den Sprint hat KTM schon ein heißes Eisen parat

Austin bittet die Motorrad-WM am Wochenende zum texanischen Rodeo, und ausgerechnet der absolut beste Reiter dieses Schauplatzes fehlt leider. Marc Marquez, der sieben der bisherigen neun Rennen dort für sich entscheiden konnte, ist aus bekannten Gründen nicht dabei.

Der folgenschwere Fehler in Portimao gleich beim Auftakt ist passiert, ich will hier kein zusätzliches Öl mehr ins Feuer gießen. Fakt ist, dass so ein gebrochener Mittelhandknochen für einen Piloten kein Spaß ist. Die Entscheidung, das Ganze wirklich gut ausheilen zu lassen, ist eine gute. Es ist eine Verletzung an empfindlicher Stelle, wenn man die Maschine mehrmals von 300 auf 100 km/h runterbremsen muss, dann braucht man gehörig Kraft in der Hand.

Apropos Kräfteverhältnisse: Die sehe ich in der MotoGP bei den Werken nach zwei von 21 Läufen äußerst ausgeglichen. Die Ducati ist momentan das Maß der Dinge, wie nicht nur eine Vierfachführung in der WM untermauert, dicht gefolgt von der Aprilia. KTM und Honda sind auch nur ein kleines Alzerl dahinter, die Yamaha hat noch das größte Aufholpotenzial.

Aber eines ist gewiss: Für das neue Sprint-Format haben die Mattighofner auf jeden Fall schon ein fantastisches Motorrad beisammen. Denn eine Maschine für diese Distanz am Samstag und dann den Grand Prix am Sonntag sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die KTM-Leute sind die neue Herausforderung in meinen Augen schlau angegangen. Wenn man bedenkt, dass man dafür nur etwa die halbe Menge Sprit braucht, dann braucht man ja auch nicht den ganzen großen Tank. So gewinnt man Raum für andere Dinge wie eine Airbox und Ähnliches. Sehr clever! Was Jack Miller in Portimao und Brad Binder in Argentinien mit der modifizierten RC16 angestellt haben, verdient Beifall.

Der Sprint generell ist vor allem für die Fans eine Bereicherung. Und er zeigt auch eindrucksvoll auf: Kaum spielt das Reifenmanagement wie über diese kürzere Distanz nur eine untergeordnete Rolle, bekommen wir Rennsport ohne Kompromisse geboten. Das wird auch in Austin wieder mit Sicherheit zu sehen sein.

Autor Gustl Auinger Gustl Auinger