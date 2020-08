Fünfter Saisonsieg für Lewis Hamilton

Im siebenten Rennen gewann der schon im Qualifying überragende Brite am Sonntag beim Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps bei einem Start-Ziel-Sieg vor Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen (Red Bull). Er führt die Gesamtwertung bereits 47 Punkte vor Verstappen an.

Nach seinem fünften Saisonsieg trennen Hamilton nur noch zwei Grand-Prix-Erfolge von Rekordhalter Michael Schumacher. Der deutsche Rekordweltmeister hat 91 Rennen gewonnen. Bereits beim Italien-Doppel am 6. September in Monza bzw. eine Woche später in Mugello könnte Hamilton Schumacher einholen.