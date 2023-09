Francesco Bagnaia: Vom Spital auf das Podest

Jorge Martin erlebte in Misano ein perfektes MotoGP-Wochenende: Nach dem Sprint am Samstag gewann der spanische Ducati-Pilot am Sonntag auch den Großen Preis von San Marino. Hinter Marco Bezzecchi (Ducati) feierte Francesco Bagnaia ein umjubeltes Comeback. Der Weltmeister stand nur eine Woche nach seinem furchterregenden Unfall in Montmelo schon wieder auf dem Podest.

In Katalonien war dem Italiener nach einem Highsider der nachkommende Brad Binder über die Beine gefahren. Fast wie durch ein Wunder war Bagnaia, der im Krankenhaus von oben bis unten durchgecheckt worden war, ohne nennenswerte Verletzungen davongekommen. Vielmehr war der 26-Jährige leicht kränkelnd nach Misano gekommen. "Ich wollte den Fans unbedingt etwas bieten. Ich war nach der Rennmitte schon völlig zerstört. Ich bin einfach nur glücklich, es war nicht leicht", sagte Bagnaia.

Mehr zum Thema Motorsport Von einer KTM überfahren: So geht es Weltmeister Bagnaia MONTMELO. KTM-Pilot Brad Binder konnte nicht mehr ausweichen, als MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia beim Katalonien-GP gestürzt war. Von einer KTM überfahren: So geht es Weltmeister Bagnaia

Trotz Platz drei schmolz sein Vorsprung in der Fahrer-Weltmeisterschaft auf Verfolger Martin auf 36 Punkte. "Wir haben sehr hart gearbeitet und viele Stunden investiert, um uns zu verbessern", bedankte sich Martin bei seinem Team.

Vor den Augen von Motorrad-Legende Valentino Rossi und 141.056 Zuschauern lief es für KTM nicht nach Wunsch. Hoffnungsträger Binder verpasste nach einem Crash auf Platz vier liegend ein Spitzenergebnis und musste sich mit Rang 14 begnügen. Auch Jack Miller, der zweite Werksfahrer des rot-weiß-roten Rennstalls, war in einen Unfall involviert. Damit war es ausgerechnet der mit einer Wildcard an den Start gegangene Testfahrer Dani Pedrosa, der mit Platz vier den Tag für die Munderfinger rettete. Der 37-jährige Spanier war zwar dran an Bagnaia, letztlich war sein erster Podestplatz seit 2017 aber außer Reichweite. Superstar Marc Marquez landete auf seiner schwächelnden Honda auf dem guten siebenten Platz. Für Aleix Espargaro, den Sieger der Vorwoche, war nach seinem üblen Sturz vom Freitag nicht mehr als Platz zwölf drinnen.

Bradl fährt in Schwanenstadt

Auch Honda-Testfahrer Stefan Bradl war in Misano mit einer Wildcard ins Rennen gegangen und hatte dieses als 18. beendet. Während es in der MotoGP erst in zwei Wochen auf dem Buddh International Circuit nahe Delhi in Indien weitergeht, kommt Bradl kommendes Wochenende nach Schwanenstadt. Dort wird der Deutsche beim 13. Oldtimer Grand Prix eine Repsol Honda aus der MotoGP-Saison 2018 über den Hausruckring pilotieren. Dann geht es für den 33-Jährigen aber nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern die gleichmäßigsten Rundenzeiten abzuliefern.

Mehr zum Thema Motorsport Motorsport Motorsport und CO2-Fußabdruck: "Können sie ja nicht mit Wasser fahren lassen" SCHWANENSTADT. Motorsport und CO2-Fußabdruck: Der MSV Schwanenstadt verwehrt sich der Debatte nicht – nein, er führt sie recht offen Motorsport und CO2-Fußabdruck: "Können sie ja nicht mit Wasser fahren lassen"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper