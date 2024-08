Formel 1: Verstappen schloss weitere McLaren-Dominanz nicht aus

"Es kann passieren", sagte der 26-jährige Niederländer vor dem Großen Preis von Italien am diesem Sonntag (15 Uhr, live ORF1 und Sky). "Aber das liegt nicht in meiner Kontrolle." Neun Rennen stehen noch aus. Auf einen Sieg wartet Verstappen für seine Verhältnisse ungewöhnlich lange, fünfmal in Folge hat der Titelverteidiger nun schon nicht gewonnen. Zuletzt bei seinem Heimrennen in Zandvoort musste sich Verstappen dem britischen WM-Verfolger Lando Norris geschlagen geben. Der McLaren-Pilot hat als Zweiter im Klassement 70 Punkte Rückstand.

"Norris braucht ein bisschen Glück"

"Es liegen noch eine Menge Punkte auf dem Tisch", betonte Lewis Hamilton. Der 39-jährige Rekordweltmeister hat mit der Titelvergabe trotz eines wieder erstarkten Mercedes in diesem Jahr nichts zu tun, hält einen Triumph von Norris und seinem Ex-Team McLaren aber nicht für unmöglich. Allerdings bräuchte Norris dafür auch ein bisschen Glück, befand Hamilton mit Blick auf die Fahrerwertung.

Früher hätte er damit zu kämpfen gehabt, dass er jedes Wochenende liefern müsste, erklärte Norris. "Ich glaube, dass ich das jetzt viel besser hinbekomme." Der 24-Jährige, der seit 2019 für das britische Traditionsteam fährt, erzählte allerdings auch freimütig, dass er sonntags kaum etwas esse und auch mit dem Trinken Probleme habe. "Ganz einfach, weil ich nervös bin und wegen des Drucks." Es gehe aber darum, das in positive Energie umzusetzen.

