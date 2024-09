Formel 1: Verstappen-Protest gegen Strafe bei FIA-Pressetermin

So gab der Niederländer auf der FIA-Pressekonferenz nach dem Singapur-Qualifying nur nichtssagende Stakkato-Antworten auf die Fragen. "Ich antworte. Nur nicht viel", sagte der Formel-1-Weltmeister am Samstag, als er direkt auf sein Verhalten angesprochen wurde, und ergänzte: "Ein Problem mit meiner Stimme."

Ein wenig später erklärte sich Verstappen ausführlicher. "Ich finde es lächerlich, was passiert ist, also warum sollte ich dann vollständige Antworten geben? Es ist anscheinend sehr leicht, dass man eine Geldstrafe oder irgendeine Art von Strafe bekommt", sagte der 26-Jährige. "Also ziehe ich es vor, nicht viel zu sprechen, meine Stimme zu schonen, und wir können die Interviews auch woanders machen."

Verstappen fluchte bei Pressekonferenz

Nachdem der Red-Bull-Pilot in der Pressekonferenz am Donnerstag geflucht hatte, wurde er von den Rennkommissaren vorgeladen, die ihn nach einer Untersuchung zu gemeinnütziger Arbeit verpflichteten. "Ich hatte ein gutes Gespräch mit ihnen (den Stewards; Anm.) darüber. Sie sind sehr verständnisvoll, aber es steht in den Regeln und sie müssen etwas anwenden. Aber für mich ist das nicht der richtige Weg, den unser Sport weiter gehen sollte", meinte Verstappen.

