Formel 1: Verstappen im Spielberg-Sprint vor Piastri und Norris

Nach einigen harten Zweikämpfen in den ersten Runden wurde das Auftaktrennen an diesem sonnigen Grand-Prix-Wochenende noch zur souveränen Angelegenheit für den Weltmeister. "Wir mussten ein bisschen dafür arbeiten in diesem Rennen", sagte Verstappen nach dem dritten Sprint-Erfolg in dieser Saison und seinem dritten in Spielberg. "Als wir aus dem DRS-Fenster waren, konnte ich mein eigenes Rennen fahren", meinte er. "Es war sehr, sehr scharf in den ersten Runden, aber eine sehr, sehr gute Pace", bestätigte Teamchef Christian Horner seinem Teamleader, der bereits in Shanghai und Miami den Sprint gewonnen hatte. In der WM-Wertung baute Verstappen seinen Vorsprung auf den Briten Norris auf 71 Punkte aus.

Lesen Sie auch:

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Technisches Problem beim Start

Nach einer zusätzlichen Einführungsrunde, die nötig war, weil Fotografen hinter den Absperrungen in der ersten Kurve ein Sicherheitsrisiko darstellten, kam Verstappen von der Pole Position vor den beiden McLaren perfekt weg und führte das Feld durch die ersten Kurven. Sobald die DRS-Überholhilfe erlaubt war, setzte Norris seine Attacken und war in der 5. Runde schon an Verstappen vorbei. Er verlor jedoch sofort sowohl Platz eins als auch den zweiten an Piastri, weil er zu viel Platz in der Kurve ließ. Zwischen dem Australier und Verstappen blieb es dann nur so lange spannend, bis sich der Niederländer einen Vorsprung von über einer Sekunde herausgefahren hatte.

Unterdessen überholte George Russell im Mercedes den Ferrari von Carlos Sainz und setzte sich damit wieder auf den vierten Platz, den er auch beim Start innegehabt hatte. Lewis Hamilton im zweiten Mercedes war Sechster, Charles Leclerc im Ferrari Siebenter und Verstappens Teamkollege Sergio Perez Achter. So blieb es bis zum Ende des Rennens.

"Man sieht, es ist sehr eng, und es sind kleine Details, die ein Wochenende in diesen Tagen ausmachen können", sagte Verstappen. "Da muss man wirklich in Topform sein." Norris wirkte nach seinem verpatzten Manöver etwas gefrustet und verschnupft. "Ich muss einen besseren Job machen", betonte der 24-Jährige, der mit einer Erkältung nach Österreich gekommen war. "Aber die Pace des Autos war sehr stark, besonders am Ende des Rennens." Piastri hingegen meinte, dass er in der zweiten Hälfte des Rennens etwas das Tempo vermisst habe. "Max war ein bisschen zu schnell", sagte der Sprintsieger von Katar 2023. Am Ende hatte er einen Rückstand von 4,6 Sekunden.

Dieser Artikel wurde um 13:41 Uhr aktualisiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper