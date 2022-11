Formel 1: Verstappen holte in Abu Dhabi 20. Pole-Position seiner Karriere

Der Red-Bull-Pilot holte sich am Samstag in Abu Dhabi die Pole Position und wird am Sonntag (14.00 Uhr) vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Ferrari-Mann Charles Leclerc in das Finale starten. In der WM ist noch offen, ob Perez oder Leclerc hinter Verstappen den zweiten Platz belegt. Beide halten jeweils bei 290 Punkten, der Monegasse Leclerc hat jedoch heuer mehr Siege geholt, was ihm aktuell den Vorteil gibt. Für Verstappen war es die 20. Pole Position in seiner Karriere.

Sebastian Vettel belegte im Aston Martin den neunten Platz. Der viermalige Weltmeister beendet seine Formel-1-Karriere nach dem Rennen auf dem Yas Marina Circuit.