Formel 1: Verstappen hat im einzigem Spielberg-Training die Nase vorn

Verstappen verursachte nach etwa 32 Minuten in der einstündigen Trainingssession eine Rote Flagge. Der Niederländer rollte die Start-Ziel-Gerade rückwärts zurück, offenbar mit Elektronikproblemen. Verstappen hatte erst ein Motorenproblem vermutet, nachdem er sein Hochgeschwindigkeits-Differenzial verstellte, wie er am Funk erklärte. Zuletzt war in seinem Boliden bereits der vierte und letzte Motor in dieser Saison eingebaut worden, falls er einen weiteren Antrieb benötigt, droht Verstappen eine Startplatzstrafe. Nach einer kurzen Unterbrechung konnte der WM-Leader aber weiterfahren.

Mit Spannung erwartet wurde das erste Abtasten der Piloten mit dem temporären Schotterbändern in den Kurven 9 und 10. Diese waren installiert worden, nachdem die Streckenbegrenzungen im vergangenen Jahr unzählige Male überfahren wurden und es deshalb noch Stunden nach dem Rennen Strafen hagelte. Probleme blieben in der ersten Trainingseinheit aus.

In der WM-Wertung führt Triple-Weltmeister Verstappen vor dem elften von 24 Saisonrennen komfortable 69 Punkte vor McLaren-Pilot Lando Norris, Leclerc liegt zwei weitere Zähler dahinter. Beim Heimrennen des Austro-Rennstalls peilt Verstappen seinen achten Sieg in diesem Jahr und seinen insgesamt sechsten in der Steiermark an.

