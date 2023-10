Formel 1: Spa bleibt bis 2025 im WM-Kalender

Damit belohnt die Formel 1 die Investitionen der Organisatoren des Grand Prix in eine modernere Infrastruktur des legendären Kurses in den Ardennen.

Die Rennserie einigte sich laut einer Mitteilung vom Freitag mit den Streckenbetreibern auf eine Verlängerung des Vertrages um ein weiteres Jahr. Damit belohnt die Formel 1 die Investitionen der Organisatoren des Grand Prix in eine modernere Infrastruktur des legendären Kurses in den Ardennen. Die Zuschauerkapazität an der Rennstrecke wurde erweitert, sodass in diesem Jahr nach Angaben der Veranstalter rund 380.000 Fans am Belgien-Wochenende dabei waren. "Spa steht für die Formel 1", sagte Stefano Domenicali, der Geschäftsführer der Rennserie.

Bisher wurden auf der Strecke 56 Grands Prix ausgetragen. Für 2024 ist der Grand Prix von Belgien für den 28. Juli geplant.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Formel 1 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.