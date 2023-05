Formel 1: Sainz schrieb bei Trainingsauftakt in Monaco Bestzeit an

Der Spanier drehte am Freitag auf dem nur 3,337 km langen Kurs an der Côte d'Azur die schnellste Runde. Sainz verwies seinen Landsmann Fernando Alonso im Aston Martin auf den zweiten Platz, dahinter reihte sich Rekordweltmeister Lewis Hamilton im rundum erneuerten Mercedes ein. Vorjahressieger Sergio Perez im Red Bull wurde Vierter. Dessen Teamkollege, Weltmeister Max Verstappen, belegte noch hinter Lokalmatador Charles Leclerc im Ferrari den sechsten Rang. Nachdem zunächst Nico Hülkenberg im Haas für eine Rot-Phase in der nur einstündigen Einheit gesorgt hatte, demolierte kurz vor Schluss Alexander Albon seinen Williams.

Mercedes schickte Hamilton und dessen britischen Teamkollegen George Russell im stark überarbeiteten Wagen auf die Strecke. Geplant waren die Veränderungen eigentlich schon für Imola vor einer Woche. Der Große Preis der Emilia Romagna war aber wegen Unwettern und schweren Überschwemmungen abgesagt worden. Unter anderem eine neue Vorderradaufhängung bekam der in diesem Jahr wieder schwarz lackierte Silberpfeil, dazu auch einen neuen Unterboden und neue Seitenkästen. Das Konzept praktisch ohne diese hat sich als nicht erfolgreich herausgestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper