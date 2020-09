Formel 1: AlphaTauri-Pilot Gasly holte in Monza Premierensieg

Der 24-jährige Franzose vom Red-Bull-Zweitteam AlphaTauri profitierte vom Rennverlauf und setzte sich in Monza knapp vor McLaren-Mann Carlos Sainz und Lance Stroll im Racing Point durch.

Für AlphaTauri war es der zweite Sieg nach Sebastian Vettel 2008 im Torro Rosso ebenfalls in Monza. Erstmals seit Ungarn 2012 stand keiner der "Big three" Mercedes, Red Bull und Ferrari auf dem Podest. Ein schlimmer Crash des unverletzt gebliebenen Ferrari-Piloten Charles Leclerc samt Rennunterbrechung wirbelte das Klassement durcheinander. Die Scuderia erhielt im Heimrennen die Höchststrafe: Auch Sebastian Vettel schied früh aus. WM-Leader Lewis Hamilton (7.) konnte nach einer Zehnsekunden-Strafe im ungünstigsten Moment ebenso nicht um den Sieg mitreden.

Rennen nach Leclerc-Unfall unterbrochen

Der Grand Prix der Formel 1 in Italien ist am Sonntag nach 27 von 53 Runden unterbrochen worden. Die Ursache war ein schwerer Unfall von Ferrari-Pilot Charles Leclerc in der Parabolica, der Monegasse ist ohne gröbere Verletzung davongekommen. Bereits zuvor war sein Teamkollege Sebastian Vettel im Heimrennen der Scuderia ausgeschieden.

