Formel 1: Piastri feierte in Ungarn ersten Grand-Prix-Sieg

Auch dank einer Stallorder drei Runden vor Rennende gewann der 23-jährige Australier am Sonntag nach einer umstrittenen Boxenstrategie des orangenen Rennstalls vor seinem Teamkollegen Lando Norris. Dritter wurde auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest Lewis Hamilton im Mercedes, der von einem Verbremser von Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen profitierte. Der WM-Zweite Norris gab seinen zweiten Grand-Prix-Sieg aus der Hand, nachdem er seinen Teamkollegen in Führung liegend noch überholen ließ. Allerdings ging Norris auch erst durch eine fragwürdige Strategie-Entscheidung seines Teams am lange führenden Piastri vorbei.

Hamilton jubelte über 200. Podium

Der hörbar verärgerte Verstappen vergab indes einen sicher geglaubten dritten Platz mit einer Kollision mit Hamilton, der über sein 200. Podium jubelte, in der Schlussphase. Der Niederländer verbremste sich in der ersten Kurve und verabschiedete sich mit allen vier Reifen vom Asphalt. Mit etwas Glück blieb der Red-Bull-Bolide funktionstüchtig, Verstappen rettete sich als Fünfter hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc ins Ziel. Sergio Perez, der derzeit um seine Zukunft im Red-Bull-Cockpit fährt, ging nach seinem Qualifying-Crash von Startplatz 16 ins Rennen und belegte nach einer Aufholjagd den siebenten Platz.

Am kommenden Wochenende findet in Spa-Francorchamps der letzte Grand Prix vor der einmonatigen Sommerpause statt. In der WM-Wertung führt Verstappen nach dem 13. von 24 Saisonrennen 76 Punkte vor Norris. In der Konstrukteurswertung liegt McLaren nur noch 51 Zähler hinter Red Bull Racing.

