Formel 1: Perez siegte im Baku-Sprint vor Leclerc und Verstappen

Beim zum Großen Preis von Aserbaidschan zählenden Sprint am Samstag in Baku setzte sich Sergio Perez nach 17 Runden vor Ferraris Charles Leclerc durch. Der Mexikaner drehte auch die schnellste Sprint-Runde. Platz drei ging an den WM-Führenden Max Verstappen, der ebenfalls für Red Bull fährt. Der Wagen des Niederländers kam mit deutlich sichtbaren Schäden ins Ziel.

Die Action war zunächst durch ein virtuelles und anschließend das tatsächliche Safety Car ausgebremst. Nach der erneuten Freigabe überholte Perez Pole-Position-Mann Leclerc in der 8. Runde und hielt den Monegassen danach klar auf Distanz. Der vierte Platz ging an den Briten George Russell im Mercedes, Carlos Sainz im zweiten Ferrari war Fünfter.

Es war dies die erste von sechs Sprint-Entscheidungen in dieser Saison. Die nächste geht am 1. Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg im Rahmen des Österreich-Grand-Prix über die Bühne.

Für das Hauptrennen am Sonntag (13.00 Uhr/live ORF 1) hatte sich bereits am Freitag Leclerc den Startplatz ganz vorne gesichert. Der Niederländer Verstappen geht als Zweiter in den vierten Saisonlauf am Kaspischen Meer.

