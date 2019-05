Formel 1: Perez entging nur knapp einer Katastrophe

Die Bilder von Sergio Perez auf seinem Twitter-Kanal sind erschreckend: Da veröffentlichte der mexikanische Racing-Point-Pilot gar unglaubliche Bilder von der Kamera auf seinem Wagen - und die zeigen, wie knapp man in Monte Carlo beim Sieg von Lewis Hamilton einer Tragödie entgangen ist.

Was war passiert? Im Zuge einer Safety-Car-Phase querten zwei Marshals offenbar die Strecke genau in dem Moment, in dem Perez um die Kurve schoss. Der Mexikaner reagierte aber offenbar goldrichtig und verriss den Wagen nicht - und schoss so zwischen beiden Männern durch, die nicht berührt wurden.

"Nach diesem Zwischenfall bin ich einfach nur sehr glücklich damit, wie der Tag geendet hat. Dass wir alle sicher nach Hause gehen können und im Kreise unserer Familien sind. Zur Sicherheit der Marshals hoffe ich, dass so etwas nie mehr passiert", schrieb er auf seinem Twitter-Account.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Formel 1 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.