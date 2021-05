Formel 1: Keine Zuschauer-Sonderregelung für GP in Spielberg

"Wir können auch nicht so tun, als ob im Sommer die Pandemie vorbei wäre", meinte der Vizekanzler dazu. Ab Mittwoch in einer Woche sind mit den großflächigen Corona-Lockerungsschritten bei Outdoor-Veranstaltungen in Österreich 3.000 Zuschauer erlaubt.

"Wenn wir am 19. Mai öffnen, werden die Infektionszahlen vermutlich steigen", erklärte der 59-Jährige. "Wenn sich das in einem vertretbaren Rahmen bewegt und sich genug Leute impfen lassen, könnte im Juli, so meine Prognose, sich die Zuschauerbegrenzung auf 6.000 Leute verdoppeln. So könnte es auch in Spielberg sein."