Formel 1: Kein Rennen in Japan

Nach längeren Verhandlungen mit dem Veranstalter und den Behörden wurde das für den 10. Oktober geplant gewesene Rennen in Suzuka abgesagt. Zuvor hatte die japanische Regierung wegen der alarmierenden Corona-Infektionslage den Notstand für die Hauptstadt Tokio abermals verlängert und auf weitere Präfekturen ausgeweitet.

"Die Formel 1 hat in diesem Jahr bewiesen, dass wir uns anpassen können und Lösungen für die anhaltende Unsicherheit finden", hieß es in einer Aussendung der Rennserie. Schon vor dem Japan-Grand-Prix waren die WM-Läufe in Kanada, Singapur und Australien abgesagt worden.