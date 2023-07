Formel 1: Hamilton vor Verstappen im Ungarn-Abschlusstraining

Der Mercedes-Pilot, achtfacher Budapest-Sieger, verwies am Samstag Formel-1-Spitzenreiter Max Verstappen auf Platz zwei. Dritter wurde Verstappens Red-Bull-Teamkollege Sergio Pérez vor Nico Hülkenberg im Haas.

Die Zeiten sind jedoch nur bedingt aussagekräftig, weil die Teams mit sehr unterschiedlichen Reifenstrategien unterwegs waren. Hersteller Pirelli stellt allen Rennställen an diesem Wochenende zwei Reifensätze weniger zur Verfügung. In der Qualifikation am Samstagnachmittag (16 Uhr, live ServusTV und Sky) wird im Rahmen eines Testversuchs vorgeschrieben, welche Gummimischungen die Fahrer in den verschiedenen Abschnitten nutzen dürfen. Dies soll zur Nachhaltigkeit der Rennserie beitragen.

Vor dem elften Saisonlauf am Sonntag (15 Uhr, live ServusTV und Sky) führt Verstappen die Gesamtwertung mit sattem Vorsprung vor Pérez an. Der Doppel-Weltmeister hat zuletzt sechs Rennen in Serie gewonnen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Lewis Hamilton

Max Verstappen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.