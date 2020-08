Formel 1: Hamilton eroberte Heim-Pole in Silverstone

Direkt hinter ihm landeten sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Max Verstappen im Red Bull hatte als Dritter schon über eine Sekunde Rückstand.

Hamilton peilt am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1) seinen dritten Sieg in Folge nach Österreich und Ungarn an. In der WM-Wertung liegt der sechsmalige Weltmeister fünf Punkte vor Bottas. Verstappen ist mit 30 Punkten weniger als Hamilton Dritter.

Der Endstand des Qualifyings:

Silverstone. 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:24,303 Min. - 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,313 Sek. - 3. Max Verstappen (NED) Red Bull +1,022 - 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari +1,124 - 5. Lando Norris (GBR) McLaren +1,479 - 6. Lance Stroll (CAN) Racing Point 1,536 - 7. Carlos Sainz (ESP) McLaren 1,662 - 8. Daniel Ricciardo (AUS) Renault +1,706 - 9. Esteban Ocon (FRA) Renault +1,906 - 10. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +2,036 - 11. (in Q2 ausgeschieden) Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri 1:26,501 - 12. Alexander Albon (THA) Red Bull 1:26,545 - 13. Nico Hülkenberg (GER) Racing Point 1:26,566 - 14. Daniil Kwjat (RUS) AlphaTauri 1:27,744 - 15. George Russell (GBR) Williams 1:27,092 - 16. (in Q1 ausgeschieden) Kevin Magnussen (DEN) Haas 1:27,158 - 17. Antonio Giovinazzi (ITA) Alfa Romeo 1:27,164 - 18. Kimi Räikkönen (FIN) Alfa Romeo 1:27,366 - 19. Romain Grosjean (FRA) Haas 1:27,643 - 20. Nicholas Latifi (CAN) Williams 1:27,705

Rennen am Sonntag (15.10 Uhr/live ORF 1, RTL und Sky)