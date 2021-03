Formel 1: Geimpfte und genesene Fans dürfen zum Auftakt in Bahrain

Erlaubt sollen aber beim Grand Prix am 28. März in der Wüste von Sakhir nur Fans sein, die gegen das Coronavirus geimpft oder aber von einer Infektion genesen sind. Das gab der Bahrain International Circuit (BIC) am Donnerstag bekannt.

Sowohl die letzte der beiden notwendigen Impfungen als auch überstandene Infektionen müssten zum Zeitpunkt des Grand Prix zwei Wochen zurückliegen. Zu den Maßnahmen auf dem Circuit gehören eine Maskenpflicht zu jeder Zeit sowie das Einhalten von Mindestabständen. "Wir freuen uns, dass wir heute den Ticketverkauf starten konnten," sagte BIC-Geschäftsführer Scheich Salman bin Isa Al Khalifa.

Die Verantwortlichen in Bahrain hatten jüngst erst mit dem Angebot für Aufsehen gesorgt, den Formel-1-Tross komplett zu impfen. Möglich wäre das, weil die Motorsport-Königsklasse vom 12. bis 14. März auch ihre einzigen offiziellen Testfahrten vor der Saison auf dem Kurs absolvieren wird.

Diejenigen, die dann insgesamt drei Wochen dort wären, könnten sich mit den beiden Impfungen versorgen lassen. Formel-1-Verantwortliche hatten das Angebot aber abgelehnt. Es gebe keine Pläne, die Formel 1 als Gruppe vor der Einführung der Impfstoffe durch das Gesundheitssystem in Großbritannien zu impfen. Acht der zehn Rennställe haben ihren oder einen Sitz in England.

Laut BIC-Homepage standen am Donnerstag mit dem Verkaufsstart Tickets nur für die Haupttribüne und Kurve eins zur Verfügung. Sie sollen laut der Mitteilung für die drei Tage des Grand Prix umgerechnet rund 220 Euro kosten.