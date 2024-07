Formel 1: Diese Vertragsklausel bringt Sergio Perez in Bedrängnis

Sergio Perez muss beim Formel-1-Grand-Prix von Ungarn (Sonntag, 15 Uhr live in ORF1, RTL, Sky) in die Punkte fahren, sonst könnte der Mexikaner noch während der Saison sein Cockpit bei Red Bull Racing verlieren.

Verantwortlich dafür soll eine Klausel in seinem Vertrag sein. Medienberichten zufolge soll diese dem Rennstall ein sofortige Vertragsauflösung ermöglichen, sollte Perez nach dem Belgien-GP, der eine Woche nach jenem in Ungarn folgt, mehr als hundert WM-Punkte Rückstand auf Teamkollege Max Verstappen haben.

Das Problem: Derzeit sind es bereits 137 und die Formkurve des 34-Jährigen ist wenig verheißungsvoll. Von den jüngsten sechs Rennen nahm Perez gerade einmal 15 Zähler mit. Zum Vergleich: Verstappen errang im gleichen Zeitraum 119.

Sergio Perez reagiert mit Durchhalteparolen

Perez will sich davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Ich bin schon so lange in diesem Business. Es ist eine Achterbahn, und ich hoffe, dass die Form bald wieder da ist", geht der amtierende Vizeweltmeister davon aus, dass er bis zum Saisonende im zweiten Red-Bull-Cockpit sitzt. Zumal er erst im Juni einen neuen, bis Ende 2026 datierten Vertrag erhalten hat.

Innerhalb des Rennstalls ist Perez längst nicht mehr unumstritten. Teamchef Christian Horner bezeichnete die jüngsten Auftritte von Perez als "unhaltbar".

"Wir brauchen auch mit Blick auf die Konstrukteurswertung zwei Fahrer vorne und wir hoffen immer noch, dass Sergio Perez zu seiner Form zurückfindet", verlautbarte Red-Bull-Berater Helmut Marko bei "Speedweek".

In dieser führt der Titelverteidiger (373 Punkte) vor Ferrari (301) und McLaren (295). In der dem Belgien-GP folgenden einmonatigen Sommerpause werde man die Situation evaluieren, so Marko. Kandidaten auf die Nachfolge sind Yuki Tsunoda, Liam Lawson oder Isack Hadjar.

