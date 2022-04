Ferrari gibt den Ton an, VW-Projekt nimmt Fahrt auf

Charles Leclerc zeigte gestern im Training vor dem Großen Preis der Formel 1 am Sonntag in Melbourne (ab 7 Uhr, live ORF 1) einmal mehr, dass der Ferrari diese Saison wieder ein Siegfahrzeug geworden ist. Die Scuderia setzte durch ihn und Carlos Sainz auf dem adaptierten Kurs im Albert Park beide Male die Bestzeit. Doch auch abseits der Rennstrecke kommt ein Projekt immer mehr in Fahrt: Schon seit Monaten werden die VW-Konzerntöchter Audi und Porsche mit einem Einstieg in Verbindung gebracht. Der Volkswagen-Aufsichtsrat bestätigte nun in seiner Sitzung am Donnerstag die Pläne des Autoherstellers.

Die Formel 1 will interessierten Herstellern mit einem Regelkompromiss entgegenkommen. Ab 2026 sollen die Hybrid-Motoren mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Der Verbrenner im Aggregat soll nur noch 50 Prozent der Leistung beitragen, der Rest ist elektrisch. Das passt zur künftigen Ausrichtung der Auto-Branche.

Audi-Chef Markus Duesmann reizt ein Einstieg in die Königsklasse. Der Diplomingenieur hat selbst Formel-1-Vergangenheit, er war früher Entwicklungschef bei Mercedes, später verantwortete er die Abteilung Antriebe bei BMW. "Wenn die Formel 1 nachhaltiger wird, könnte sie für Audi interessant werden", hat Duesmann wiederholt eingeräumt.

Audi wird mit einer Übernahme der britischen Sportwagenmarke McLaren, die auch in der Formel 1 mit Mercedes als Motorenpartner vertreten ist, in Verbindung gebracht. Porsche wird als möglicher Partner von Red Bull um den aktuellen Weltmeister Max Verstappen gehandelt.

Mercedes gerät hingegen in diesem Jahr immer mehr unter Druck. Das Serienweltmeister-Team zieht derzeit nur im Mittelfeld seine Runden. "Nichts, was wir verändern, macht einen Unterschied im Moment, das ist die Schwierigkeit", klagte gestern Lewis Hamilton.