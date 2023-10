F1: Pole Position in Austin für Leclerc, Verstappen nur 6.

Neben dem Monegassen startet am Sonntag (21.00 Uhr) der Brite Lando Norris im McLaren. Weltmeister Max Verstappen musste sich nach einem Patzer mit Platz sechs zufriedengeben. Der Weltmeister im Red Bull unterbot Leclercs Bestzeit zwar um fünf Tausendstel, weil er aber die Streckenbegrenzung überschritten hatte, wurde die Zeit annulliert.

Leclerc, der schon in Aserbaidschan und in Belgien von ganz vorne losgefahren war, war auf seiner schnellsten Runde in der entscheidenden Phase des Qualifyings 13 Hundertstel schneller als Norris. Austin-Rekordsieger Lewis Hamilton (5 Siege) im Mercedes und Carlos Sainz im zweiten Ferrari folgten auf den Platz drei und vier.

Verstappen, der Austin-Gewinner von 2021 und 2022, hatte zuvor das einzige Training dominiert. Vor dem Hauptrennen auf dem Circuit of the Americas fährt die Formel 1 in der Nacht zum Sonntag (ab 0.00 Uhr/ServusTV, Sky) den fünften von sechs Sprints in dieser Saison.

