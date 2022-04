Eviva Espana in Argentinien

Die japanischen Werksteams müssen weiter in der Motorrad-WM auf ein Erfolgserlebnis warten. Denn auch im dritten MotoGP-Saisonrennen, dem Grand Prix von Argentinien in Termas de Rio Hondo, gab es am Sonntag keinen Sieg für einen der erfolgsverwöhnten japanischen Hersteller. Während vor allem in der Honda-Box lange Gesichter zu sehen waren, gab es bei Aprilia einen ausgelassenen Feiertag: Aleix Espargaro bescherte bei seinem ersten Erfolg im 200. Rennen der italienischen Marke den ersten Sieg in der MotoGP-Ära. 350 Rennen Anlauf hat Aprilia gebraucht, um diese Hürde endlich zu packen. Für das KTM-Team betrieb der Südafrikaner Brad Binder mit Platz sechs Schadensbegrenzung.

KTM-Fahrer Miguel Oliveira, der vor zwei Wochen noch in Indonesien triumphiert hatte, belegte Rang 13. Wie in Indonesien fehlte in Argentinien erneut der sechsfache MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (Honda), der Spanier hat nach einem Sturz wieder mit Sehstörungen zu kämpfen. Der Grand Prix wurde für Honda zu einem Desaster, die Japaner hatten am Ende keinen Fahrer in den Top Ten.

"Ich bin sehr glücklich. Es hat so lange gedauert, um endlich ganz oben anzukommen", freute sich Aleix Espargaro nach seinem ersten Sieg in der Motorrad-WM. Der 32-Jährige führte in Argentinien einen spanischen Vierfach-Erfolg an. Lange lieferte er sich an der Spitze ein spannendes Duell mit Jorge Martin (Ducati), der erst fünf Runden vor Schluss seine Führung abgeben musste. Alex Rins (Suzuki) kam als Dritter auf das Podium. Espargaro, der vor der Siegerehrung lieber mit seiner Frau und seinen Zwillingen telefonierte, anstatt Interviews zu geben, übernahm auch die WM-Führung. KTM-Fahrer Binder hängt mit sieben Punkten Rückstand in seinem Windschatten. "Ich wollte mehr als einen sechsten Platz, andererseits haben wir Platz zwei in der WM behaupten können", sagte der 26-Jährige.

Aufgrund von technischen Problemen eines Transportflugzeuges war in Argentinien das Freitag-Training ausgefallen. Aprilia hatte dann seine Teile wohl am schnellsten – und am besten – sortiert. Das nächste WM-Rennen findet bereits am kommenden Wochenende in Austin (Texas) statt.

GP von Argentinien: MotoGP: 1. Aleix Espargaro (Spa) Aprilia 41:36,198 Min.; 2. Jorge Martin (Spa) Ducati +0,807 Sek.; 3. Alex Rins (Spa) Suzuki +1,330, 4. Joan Mir (Spa) Suzuki + 1,831; 6. Brad Binder (RSA) KTM +6,192; 13. Miguel Oliveira (Por) KTM +14,456. WM (3 von 21 Rennen) : 1. Espargaro 45 Punkte, 2. Binder 38, 3. Enea Bastianini (ITA) Ducati 36; 7. Oliveira 28.