Espargaro machte Sohn Max glücklich

Zuletzt dominierte Ducati in der MotoGP nach Belieben. Nicht so in Silverstone, wo nach mehrwöchiger Sommerpause der Re-Start der Saison erfolgte. Zwar gewann am Samstag Alex Marquez für "die Roten" auf nasser Strecke den Sprint. Aber mit drei Motorrädern in den Top Fünf erlebte Aprilia gestern einen grandiosen Jubeltag und auch KTM hatte dank dem Dritten Brad Binder vor dem nun folgenden Heimrennen in Spielberg (20. August) Grund zur Freude.