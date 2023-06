Erzberg-Rodeo: Lettenbichler siegreich, Hirscher in Top 100

Der deutsche KTM-Pilot setzte sich am Sonntag im Hare Scramble in der Steiermark in 2:31:15 Stunden etwa zehn Minuten vor dem Briten Billy Bolt (Husqvarna) durch. Österreichs heißestes Eisen, Michael Walkner, landete auf dem siebenten Platz. Nur 17 Piloten von den 500, die sich für das Hauptrennen qualifiziert hatten, schafften es bei der 27. Ausgabe des Offroad-Spektakels ins Ziel.

Der für GasGas fahrende Walkner war im Vorjahr bei Lettenbichlers erstem Streich Sechster geworden und hatte diesmal die Top drei anvisiert. An der Spitze aber lieferten sich Lettenbichler und Bolt einen spannenden Zweikampf mit einigen Führungswechseln. Am Ende der 35 km durch Bouldergärten und Waldklettereien hatte der 25-jährige Lettenbichler erneut die Nase vorn. "Ich habe mein Rennen ganz gut gemanaget und bin sehr froh über meinen zweiten Felspokal."

Der fünffache Erzbergrodeo-Sieger Graham Jarvis katapultierte sich indes nach verpatztem Prolog (60.) mit einer entfesselten Aufholjagd noch auf Platz sechs. Er landete damit unmittelbar vor Walkner, der nach einer schwachen Startphase ebenfalls noch Plätze gut machte.

Hirscher: "Von mir selbst überrascht"

Auf dem Gelände, wo der Erzbergabbau für ein paar Tage ruht, mischen sich Profis und Amateure. Auch Ex-Skistar Marcel Hirscher sowie der ehemalige Kombinierer Lukas Klapfer standen auf der Starterliste. Hirscher durfte nach dem 53. Platz im Prolog aus der zweiten Startreihe ins Rennen gehen und kam mit Checkpoint 19 von 27 um zwei weiter als im Vorjahr, gleichbedeutend mit einem Platz unter den Top 100. Er lebe damit einen Teil seines Jugendtraums, so Hirscher. "Es ist wirklich verrückt, hier ein Rennen zu fahren. Ich bin sehr happy und von mir selber überrascht."

Marcel Hirscher Bild: Red Bull Content Pool/Sam Strauss

