Erster MotoGP-Sieg: Mir kommt dem Titel näher

Weltmeister in der Moto3-Klasse ist Joan Mir bereits, nun kommt er auch dem erstmaligen Triumph im MotoGP-Championat immer näher. Der Spanier feierte gestern in Valencia den ersten Sieg in der Königsklasse und baute damit die WM-Führung zwei Rennen vor Schluss weiter aus.

Sein erster Verfolger Fabio Quartararo (Yamaha) kam nach einem Sturz über Rang 14 nicht hinaus. Weil Alex Rins auf Rang zwei fuhr, jubelte Suzuki über den ersten Doppelerfolg seit 1982. Mir hat jetzt 37 Zähler Vorsprung auf die punktegleichen Quartararo und Rins. "Diese Siegpremiere kam für mich genau im richtigen Moment", sagte der 23-Jährige.

Pol Espargaro, für KTM aus der Pole-Position gestartet, stellte hinter dem Suzuki-Duo Rang drei sicher. "Wir haben gepokert, aber ich glaube, wir haben die perfekte Reifenwahl getroffen", jubelte der Spanier. Mit Miguel Oliveira kam ein weiterer Pilot auf oberösterreichischem Fabrikat als Fünfter ins Spitzenfeld. Der nach Corona-Erkrankung zurückgekehrte Altmeister Valentino Rossi musste mit technischem Defekt aufgeben.

Am Donnerstag erhielt KTM-Pilot Maximilian Kofler die frohe Botschaft, dass er auch nächstes Jahr in der WM Gas geben darf, gestern fuhr er in der Moto3 auf Rang 21. Es siegte erstmals Markenkollege Raul Fernandez.

Schon am Sonntag steigt in Valencia der nächste Grand-Prix. Gestern wurde auch bekannt, dass der Große Preis von Österreich in Spielberg 2021 am 15. August abgehalten werden soll.

Motorrad-WM

Grand Prix von Valencia:

MotoGP: 1. Mir (Sp) Suzuki 41:37,297 Min., 2. Rins (Sp) Suzuki +0,651 Sek., 3. Espargaro (Sp) KTM +1,203, 4. Nakagami (Jpn) Honda +2,194, 5. Oliveira (Por) KTM +8,046; Stand: 1. Mir 162 Pkt., 2. Quartararo (Fra) Yamaha 125, 3. Rins 125; weiters: 7. P. Espargaro 106

Moto2: 1. Bezzecchi (It) Kalex 40:06,441, 2. Martin (Sp) Kalex +1,941 Sek., 3. Gardner (Gb) Kalex +3,553; Stand: 1. Bastianini (It) Kalex 184, 2. Lowes (Gb) Kalex 178, Marini (It) Kalex 165

Moto3: 1. Fernandez (Sp) KTM 38:29,140, 2. Garcia (Sp) Honda 0,703 Sek., 3. Ogura (Jpn) Honda 1,005; weiters: 21. Kofler (Ö) KTM 31,328; Stand: 1. Arenas (Sp) KTM 157, 2. Ogura 154, 3. Vietti (It) KTM 137