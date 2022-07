"Mein Vater war seit einigen Jahren nicht mehr bei meinen Rennen. Heute war er da, und es hat geklappt." Auf dem Norisring in Nürnberg fuhr der 23-jährige Linzer Thomas "Tommy" Preining mit einem Porsche 911 GT3 R am Samstag seinen ersten Sieg im Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) ein. In einer der international bestbesetzten Auto-Rennserien neben der Formel 1. Sein Vater Andreas, einst ein Motorrad-WM-Pilot, legte seinem Sohn Thomas die Liebe zum Motorsport quasi mit in die Wiege.