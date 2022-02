Erste Ausfahrt der "neuen" Formel 1

Das neue Regelwerk hat die Autos im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verändert, dei Teams beginnen zwar nicht bei null, trotzdem beginnt eine neue Zeitrechnung. Das ist auch der Grund, warum so gut wie alle Fahrer bei den Prognosen für die am 20. März in Bahrain beginnende Saison auf der Bremse stehen. "Ich habe noch keine Ziele für diese Saison gefasst", sagte Weltmeister Max Verstappen vom Red-Bull-Team.

Auch sein Rivale Lewis Hamilton wagte keine Kampfansage. "Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo wir stehen." Sorgen, Mercedes würde aufgrund der neuen technischen Rahmenbedingungen ins Schleudern kommen, macht sich der 37-jährige Engländer keine. "Unser Team macht keine Fehler, egal, auf welchem Niveau wir beginnen." Über die umstrittene Titelentscheidung im letzten Rennen der Saison 2021 will Hamilton nicht mehr reden. "Das liegt in meiner Vergangenheit, ich will nach vorne blicken."